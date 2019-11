Nieuw hoofdstuk in transfersoap rond Ibrahimovic: terugkeer naar Zweden?

Sinds Ibrahimovic zijn vertrek bij LA Galaxy bekendmaakte, is het koffiedik kijken naar de toekomst van de Zweedse stervoetballer.

Ibrahimovic postte vanochtend op Instagram een filmpje waarin zijn naam verschijnt op een shirt van Hammarby, een Zweedse eersteklasser (vorig seizoen 3e in de Zweedse competitie). Ibrahimovic was in het verleden al eens 2 seizoenen aan de slag in eigen land bij Malmö (1999-2000 & 2000-2001).

Het is nog gissen of dit ook daadwerlijk iets te betekenen heeft. Vorige maand leek Ibrahimovic nog op weg naar Spanje, maar dat bleek om een publiciteitsstunt te gaan. Zijn naam werd de voorbije maand ook al in verband gebracht met heel wat andere clubs: AC Milan, Bologna, Napoli, Flamengo en Perth Glory.

Nog even afwachten dus tot we weten waar Ibrahimovic uiteindelijk zal voetballen. Hij zaait er in ieder geval graag de nodige verwarring over.