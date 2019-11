Frederik Van Lierde (40): "Ik ben klaar om een hoofdstuk af te sluiten"

"Ik kijk uit naar mijn laatste jaar", zegt Frederik Van Lierde, die in Cozumel op de 6e plaats eindigde. "Ik ben prof sinds 2003 en ik ben klaar om een hoofdstuk af te sluiten."

"Ik sport enorm graag, maar het is het laatste jaar dat ik stress zal hebben voor een competitie. Ik hoop dat ik op een goeie manier afscheid zal kunnen nemen."

Eén datum heeft Van Lierde nu al in het rood aangestipt: 14 juni 2020. "Dan is het de Ironman van Nice. Een 6e eindzege daar wordt mijn hoofddoel. 3 weken later zal ik ook deelnemen in Les Sables-d'Olonne, maar voor de rest is er nog veel mogelijk."

"Er zijn veel wedstrijden waar ik nog 1 keer aan wil meedoen, maar ik zal keuzes moeten maken. Misschien organiseren we ook nog een wedstrijd in België, zodat ik ook hier afscheid kan nemen."

De Ironman van Hawaï zal ex-winnaar Van Lierde sowieso niet meer doen. "Dat hoofdstuk heb ik afgesloten. Het is goed geweest, heel goed zelfs. Ik voel niet meer de nood om mij daar te bewijzen. Ik wil op het einde van mijn carrière nog zoveel mogelijk plezier beleven."