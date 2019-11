Mazzu: "Ja, ik was verantwoordelijk, maar was ik wel de enige?"

Voor Mazzu is het nu even wennen aan een leven zonder voetbal. "Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik dat meemaak. Ik moet leren om niets te doen, dat is niet evident. Ik voel me helemaal leeg."

Over een nieuwe uitdaging heeft hij dan ook nog niet nagedacht. "Aan de ene kant heb ik rust nodig om een episode te kunnen verwerken die niet makkelijk was. Ik had nooit gedacht dat ik na 5 maanden al zou buitenvliegen. Maar ik begin het voetbal toch ook al te missen."