Vandegoor: "Gevolgen van zaak-Van Aert zouden wel eens groot kunnen zijn"

In het kamp-Van Aert hebben ze opgetogen gereageerd op de uitspraak, maar toch kan Van Aert door het beroep van Nuyens nog niet op beide oren slapen. In de wandelgangen vernemen we dat dit een zaak is van appreciatie, van waardering. Deze rechter heeft nu zo geoordeeld, maar een andere rechter kan evengoed in het nadeel van Van Aert oordelen.

De gevolgen van deze zaak zouden wel eens heel groot kunnen zijn. Een bom onder de koers is overdreven, maar deze uitspraak heeft wel een deur opengezet.

Op basis van deze uitspraak kunnen renners een vertrouwensbreuk inroepen om hun contract te verbreken en naar een andere ploeg overstappen. En dat in een sport waar in tegenstelling tot het voetbal geen transfergelden zijn en contracten meestal heel goed gerespecteerd worden.

Kijk maar naar hoelang Patrick Lefevere heeft gewacht op Sam Bennett, tot uiteindelijk duidelijk werd dat hij mocht vertrekken bij Bora-Hansgrohe. Daarin zijn ze in de koers meestal wel gentlemen.

Want in het wielrennen zijn ploegsponsors zowat de enige bron van inkomsten. Die sponsors betalen om zich met kopmannen te associëren. Als die dan plots hun contract zomaar kunnen verbreken, dan heeft deze sport een probleem.

Christophe Vandegoor