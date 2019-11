Antetokounmpo schittert opnieuw voor Milwaukee Bucks: 50 punten & 14 rebounds

Tegen Utah Jazz pakte Milwaukee al z'n 14e seizoenszege. Met 50 punten, 14 rebounds en 6 assists was Giannis Antetokounmpo niet te stuiten. Vooral in het 3e kwart strooide de Griekse vedette in het rond met scores, assists en rebounds. De Bucks zijn zo 8 wedstrijden op een rij ongeslagen en staan op kop in de Eastern Conference.

In het Westen zwaaien de LA Lakers de scepter. De Lakers zitten aan 15 zeges na een 104-114-overwinning op bezoek bij San Antonio Spurs. LeBron James was met 33 punten en 14 assists opnieuw een belangrijke pion voor de ploeg uit Californië.

Ook de Toronto Raporters kwamen gisteren in actie. Zij wonnen met 101-96 van Philadelphia.