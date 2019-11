Xhaët bewierookt "ideale schoonzoon" Doncic: "Hij is voorlopig mijn MVP"

"Je ziet het of je ziet het niet"

30,6 punten, 10,1 rebounds en 9,8 assists: dat zijn de indrukwekkende gemiddeldes van Luka Doncic na 16 wedstrijden bij de Dallas Mavericks. De 20-jarige Sloveen is daarmee een van de beste spelers in de NBA. Wat maakt de jonge forward zo speciaal? "Wat hij doet op zijn leeftijd, is bijna ongezien", weet NBA-volger Dennis Xhaët.

"Hij doet dingen die LeBron James deed op die leeftijd en soms zelfs nog beter. Zijn statistieken zijn beter dan die van de 20-jarige James. Dat is waanzinnig als je erover nadenkt. James is de op één na beste speler aller tijden in mijn ogen, na Michael Jordan. Hij was al zo goed op zijn 20e en Doncic is misschien wel nog volwassener op die leeftijd."

"De stap die hij dit seizoen heeft gezet in zijn tweede jaar, had iedereen wel verwacht. Maar op dit moment is hij gewoon een van de beste drie spelers in de NBA. Hij is gewoon een MVP-kandidaat. Dat is ongelooflijk knap voor een Europeaan in zijn tweede jaar in de NBA."

Hoe komt het dat Doncic zo vroeg zo goed is? "Hij heeft al heel wat ervaring op het hoogste niveau. Op zijn 16e debuteerde hij bij Real Madrid, een grootmacht in het Europese basketbal. Voor hij naar de NBA trok, was hij op zijn 18e al MVP van de Spaanse competitie, misschien wel de sterkste Europese competitie, en de Euroleague."

"Doncic is het gewoon om tegen mannen te spelen. Zijn basketbal-IQ is enorm groot en hij ziet het spelletje als geen ander. De keuzes die hij maakt op het veld, dat is puur talent. Dat kan je niet echt aanleren, je ziet het of je ziet het niet. Hij ziet alles net iets sneller dan alle andere spelers. James heeft dat ook in zijn spel."