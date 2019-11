Vertonghen staat voor het eerst op het trainingsveld onder Mourinho

Vertonghen miste door zijn hamstringblessure de interlands van de Rode Duivels tegen Rusland en Cyprus. De recordinternational was er ook niet bij voor het debuut van José Mourinho tegen West Ham United.

Vandaag trainde de verdediger voor het eerst voluit mee met de andere Tottenham-spelers. De Spurs spelen morgen tegen Olympiakos in de Champions League en ontvangen zaterdag Bournemouth in de Premier League. Krijgt Vertonghen meteen zijn kans van Mourinho of komen de wedstrijden nog te vroeg?