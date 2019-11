Vandenbempt: "Anderlecht heeft eigenlijk verloren met 0-0"

"Gent heeft écht goed gespeeld, maar de prijs betaald voor te weinig goals"

AA Gent had wat goed te maken na de slappe prestatie en nederlaag vorige donderdag op de Bosuil. En dat is zeker gelukt ondanks de late 1-1 van Gano. Gent heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. De eerste helft was zelfs heel goed: veel soepel voetbal dat we van Gent gewend zijn en veel beweging, diepgang, hoge druk...

Dat was vooral heel anders dan donderdag in Antwerpen, wat ook gevraagd was natuurlijk. Er was strijd. In de duels werd de voet gezet, de 2e bal werd gewonnen en Antwerp werd een beetje overlopen in de eerste helft. Alleen scoorde Gent te weinig. David had toch 4 goeie kansen, waarvan 1 na de rust. Normaal is dat altijd goed voor een paar doelpunten. En die prijs heeft Gent dan nadien betaald.

Nu vind ik wel dat Antwerp dat punt in de tweede helft niet gestolen heeft. Oké, de goal was uiteraard een meevaller na wat geflater achterin bij Gent. Het was ook een heel mooi moment voor Zinho Gano. Die stond te stralen, want tweede spits zijn in je voetballeven na Mbokani is niet makkelijk.

Antwerp voetbalde toch wat beter in die tweede periode, wat hoger ook. En had een paar kansen. Gent had er eigenlijk niet één meer na die vroege van David. Het was dus allemaal toch een stukje minder van AA Gent.

Het was echt wel een heel boeiende wedstrijd tussen 2 ploegen die - vind ik - op termijn de top 3 mogen ambiëren. Maar tegelijk stelde ik toch weer vast dat over een langere periode dan - niet over één wedstrijd - ze allebei voorlopig toch een verdieping lager voetballen dan Club Brugge. Dat is vooralsnog de enige echte titelkanditaat.