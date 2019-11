Van Riel en Van Anrooij willen als Athletes for Hope staprobots verzamelen

Het topsportoverschrijdende project werd het voorbije weekend voorgesteld op een gala-avond van To Walk Again. 9 atleten uit een Eliteteam en 4 uit een U18 Development Team zullen in 2020 met eenzelfde outfit naar buiten treden. Naast Van Riel en de Europese juniorekampioene Van Anrooij is ook Belgisch BMX-kampioene Bo Van Tiggel een aantrekkelijke naam.

De 13 kwamen op 15-jarige leeftijd onder de vleugels van Herremans en zijn trainingscentrum terecht. Als Athletes for Hope krijgen ze voor hun goede resultaten een bonus van sponsorpartners. Die bonus is niet voor hen, maar om een staprobot voor kindjes met verlamming of spierziekten aan te kopen.

Dat gebeurt aan de hand van een kraslot: bij elke goede prestatie krast het team 1 vierkantje weg. Geleidelijk wordt zo een onderliggende foto zichtbaar. Als de foto volledig is, kan de partner een staprobot aankopen. Zo geeft het project kinderen een unieke kans om recht te staan en zelfs opnieuw te stappen.

Athletes for Hope combineert talentbegeleiding, topsportprestaties en steun voor kinderen met een beperking op een unieke manier. De Nationale Loterij is de hoofdpartner. Alle info over het project en de atleten: www.athletesforhope.be.