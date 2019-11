Skatester via benefiets naar Tokio? "Moet nu mijn droom volgen"

Op een eerste selectiewedstrijd in Rio vorige week werd De Laet 27e. "Op een stuk of 50 deelnemers. Ik ben redelijk tevreden, want ik moet nog werken aan m'n "stressgehalte" tijdens wedstrijden. Omdat ik er heel graag bij wil zijn. Maar de laatste wedstrijden begint dat redelijk goed te gaan."

Vorige maand werd De Laet zesde op het EK. Nu richt ze zich op de selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen. "Op basis van die wedstrijden wordt er een ranglijst opgemaakt. Ik moet in de top 20 van die "uitgezuiverde" ranglijst geraken." Uitgezuiverd, want elk land mag maximaal 3 skaters sturen.

Voor Sarah De Laet is skaten een passie. "Skaten is echt alles voor mij. Een uitlaatklep voor als ik me eens slecht voel, zo kan je je hoofd even leegmaken. En elke skater die je leert kennen, wordt familie."

De Laet met een "kickflip 50-50" tijdens de selectiewedstrijd in Rio:

"Die benefiets kan ik niet blijven doen"

Om aan de selectiewedstrijden te kunnen deelnemen, heeft Sarah De Laet geld nodig. Zo organiseerde ze een benefiet voor de wedstrijd in Rio - en die was geslaagd. "Voor Rio had ik zo'n 1.400 euro nodig. Er was veel volk, ik kreeg ook veel hulp en dat was een leuk gevoel. Maar het probleem is dat ik dat niet kan blijven doen."



De volgende wedstrijden zijn in Peru, Amerika en Chili, ook niet bij de deur. En voorlopig krijgt De Laet geen steun van de federatie. "Wat ik begrijp, zij hebben maar budget voor een paar mensen: Axel Cruysberghs, Maité Steenhoudt en Lore Bruggeman. Voor mij is er niets, al hoop ik dat ik binnenkort misschien toch een beetje steun krijg."



De Laet heeft er veel voor over om in Tokio te geraken, terwijl heel wat skaters hun sport niet echt vinden passen op de Spelen. "Ook sommige vrienden van me vinden dat: "skaten is een sport die je doet op straat, met je maten", zeggen zij. Dat is ook zo. Maar ik doe die wedstrijden supergraag, dus ik ben iemand die het wél "chill" vindt."



Met haar 26 hoort De Laet bij de "oudere" skaters. "Ik begin het inderdaad al wat te voelen", lacht ze. "Maar ik weet ook dat het binnen 4 jaar nog moeilijker zal zijn om me te plaatsen. Dus het zou spijtig zijn als ik nu niet probeer om m'n droom te volgen."

Beluister hieronder de volledige reportage: