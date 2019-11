Simon Mignolet: "Dit is de zovéélste wedstrijd van het jaar"

"Dit is dé zoveelste wedstrijd van het jaar. We hebben er al enkele gespeeld, bijvoorbeeld in Kiev en Linz om ons te plaatsen voor de Champions Legaue", zei doelman Mignolet vanochtend bij het vertrek naar Istanbul.

"Dit is natuurlijk een belangrijke wedstrijd tegen onze grote concurrent voor de 3e plaats in de poule."

"Het is een match om naar uit te kijken in een speciale sfeer. Ik heb in mijn carrière al een paar keer in Turkije gespeeld. Die ambiance is echt om van te genieten, je kijkt er als voetballer naar uit om daar te mogen spelen."

Club staat na draws tegen Galatasaray (0-0) en Real Madrid (2-2) met 2 punten op positie 3. Galatasaray sluit het rijtje met 1 punt. Het belang van dit duel is dus groot.

Mignolet: "De doelstelling is een punt en idealiter 3 punten te pakken. Zij spelen thuis en zijn favoriet met de fans achter hen, maar wij hebben thuis getoond dat we minstens de evenknie van Galatasaray zijn."

"We mogen niet bang zijn. Op Real en PSG hebben we het goed gedaan, nu is er - met die 3e plaats als inzet - wat extra druk op de ketel."

"Maar we willen onze kans grijpen. We willen het resultaat halen dat we verdienen, want we verdienden in onze matchen in Madrid en Parijs én thuis tegen Galatasaray meer."