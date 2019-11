Wilmots reageert: "Iraanse voetbalbond heeft onaanvaardbare situatie gecreëerd"

Iran dreigt na enkele slechte prestaties het WK in Qatar te moeten missen. Bondscoach Marc Wilmots zou volgens het Iraanse persagentschap IRNA vandaag aan de deur gezet zijn wegens de slechte prestaties. Een opvolger zou zelfs al aangeduid zijn.

De ex-coach van de Rode Duivels ontkent op Twitter. "Ik heb akte genomen van de geruchten die verschenen zijn in de Iraanse pers. Ze zijn absoluut onjuist. De waarheid is dat er voor mij en mijn staf een ondraaglijke situatie is gecreëerd door de grove contractuele inbreuken begaan door de FFIRI", lezen we.

"Het dossier is in ondertussen in de handen van mijn advocaten, meer commentaar wil ik dan ook niet geven."

Eerder deze maand had Wilmots ermee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. De Iraanse bond FFI benadrukte toen dat zijn salaris wel werd uitbetaald, maar dat de betaling niet was aangekomen op Wilmots' bankrekening door de internationale banksancties tegen Iran.