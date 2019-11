"Ik ben een man van het halfvolle glas, ik hoop op een fantastische Europese avond"

"We zijn al drie keer niet beloond"

Clement kreeg op de persconferentie één dag voor de wedstrijd veel vragen over Diagne, ex-speler van Galatasaray en momenteel geschorst bij Club Brugge. "Het is een goede speler die een fout heeft gemaakt. Het is aan hem om te tonen dat hij bij het team wil horen. Als hij dat doet, zal hij terugkeren in de ploeg", gaf Clement kort mee.

Club Brugge deed het op verplaatsing twee keer heel goed in de Champions League. Zowel in Madrid als Parijs verdiende blauw-zwart meer dan het kreeg. Ook in Istanbul wil de leider in de Jupiler Pro League iets laten zien. "PSG en Real Madrid hadden het hier heel moeilijk in hun wedstrijd. Ik verwacht ook voor ons een heel lastige avond", is Clement op zijn hoede.

"Ik weet niet hoe ze zullen spelen en daar ben ik ook niet mee bezig. Het is gewoon een goede ploeg met heel veel kwaliteit. Ik ben een man van het halfvolle glas en ben dan ook niet met valkuilen bezig."

"Ik ben enkel bezig met mijn ploeg voor te bereiden op een wedstrijd in moeilijke omstandigheden. Het zal van details afhangen. We moeten er alles aan doen om die in ons voordeel uit te laten draaien."

"We zijn in deze groepsfase al drie keer niet beloond voor een goede wedstrijd", beseft Clement. "Dat is veel. Ik weet uit ervaring dat het heel mooie avonden kunnen zijn. Vorig jaar had ik met Racing Genk een fantastische avond tegen Besiktas. Ik heb er dit seizoen ook al een paar gehad met Club Brugge, onder meer in de kwalificaties. We hebben hard geknokt om hier te geraken. Ik hoop op zo'n avond morgen."