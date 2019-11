The Humble One pakt Alli speciaal aan en dat loont: "Hij is té goed"

Na 11 maanden in de schaduw is José Mourinho weer coach. Zijn aanstelling bij Tottenham is niet onopgemerkt voorbijgegaan, integendeel. Die was groot nieuws. Zelf bleef hij bescheiden, maar zijn collega-trainers zwaaiden de lof. En dat hij het nog altijd kan, toonde zijn aanpak van Dele Alli. Die speelde tegen West Ham zijn beste match in lange tijd.

Er is al heel wat inkt gevloeid over José Mourinho als opvolger van Mauricio Pochettino. Onder meer dat de 56-jarige Portugees in 2015 voor een "Londense finale" in de League Cup tussen zijn Chelsea en Tottenham liet optekenen "dat hij nooit voor Tottenham zou willen werken, omdat zijn emotionele band met Chelsea heel sterk is". Maar tijden veranderen en in het voetbal haalt het verleden zich vaak in. The Special One tekende een contract tot 2023 bij zijn derde Engelse club. Met Chelsea en Manchester United boekte hij successen en na 11 jaar zonder wil hij nu ook Tottenham een prijs schenken.

The Humble One: "Mijn impact tegen West Ham was nul, de spelers deden het"

Hij begon alvast goed aan die missie. Sinds zijn aanstelling bij Porto in 2002 won de eigenzinnige Mourinho telkens zijn eerste match als coach. En dat was bij West Ham niet anders. Ongewoon bescheiden voor Mourinho limiteerde hij daarbij zijn eigen inbreng. The Special One presenteerde zichzelf als The Humble One: "Ik leerde dat de spelers willen winnen en zich willen opofferen voor het team. Moe of geblesseerd, iedereen wil iets doen voor het team." "Ik ben hier alleen om de spelers te helpen. Ik zou het niet leuk vinden als iemand zegt "José had een impact". Dat deed ik helemaal niet. Ik hielp hen gewoon een klein beetje om de match te winnen."

"Alli is te goed om niet een van de beste spelers ter wereld te zijn"

Wie hij alvast geprikkeld had, was Dele Alli. Het 23-jarige woelwater loopt al maanden achter zijn beste vorm aan en werd dit seizoen ook nog niet geselecteerd voor Engeland. Mourinho pakte hem op zijn eerste trainingsdag even apart en fluisterde Alli in dat hij de voorbije 2 jaar zijn tweelingbroer had zien spelen. "Ben je Dele of je broer? Ik wil weer de echte Dele zien." En zo geschiedde. Alli speelde een dijk van een wedstrijd en was alomtegenwoordig als nummer 10. Mourinho loofde nadien zijn inzet en vooral de manier waarop hij op een onwaarschijnlijke manier de 2-0 inluidde. Met een hakje liggend op de grond hield hij de bal aan de zijlijn binnen en zette hij Son op weg naar een assist voor Lucas Moura. "Alli is te goed om niet een van de beste spelers ter wereld te zijn en niet voor het Engelse team te spelen", klonk het dan weer typisch Mourinho.

De pre-assist van Dele

Klopp lacht: "Mourinho wou wanhopig graag weer coachen"

Je houdt van hem of je houdt niet van hem. De collega-toptrainers in de Premier League lieten verstaan in het eerste vakje te zitten. "Welcome back, José", lachte Liverpool-coach Jürgen Klopp op zijn persconferentie. "Het is leuk dat hij er weer bij is. Ik kon eerst niet geloven dat Tottenham Pochettino had ontslagen, hij is een geweldige coach. Maar enkele uren later had Tottenham de oplossing al. Je kon tijdens zijn periode aan de kant zien dat José wanhopig graag weer actief wou zijn. Hij is enorm gemotiveerd, dus dat kan wel eens interessant worden."

Guardiola: "Mourinho zal het goed doen"

Ook City-coach Pep Guardiola, die in Spanje regelmatig clashte met Real-man Mourinho, waarna de relatie in Engeland wat milderde, heette zijn concurrent welkom op zijn persmeeting: "José is een ongelooflijke coach. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen. Hij was verschillende jaren in Engeland bij verschillende clubs. De pers kent hem beter dan ik."

Lampard: "Ik zal Tottenham nooit trainen"