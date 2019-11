"Belachelijk fantastische" Luka Doncic gidst Dallas naar 137 punten

Er werd lustig gescoord in Houston. Bij de rust gaf het scorebord al 60-78 aan in het Toyota Center. In het eerste kwart scoorde Dallas 45 punten.

James Harden was bij de Rockets goed voor 32 punten, 11 assists en 9 rebounds.

Maar aan het jonge geweld van Luka Doncic moest Harden zijn respect betuigen. De 20-jarige Doncic gooide 41 punten door de korf en deed er 10 assists en 6 rebounds bovenop.

Dallas wint een 5e keer op een rij. Met 137 punten bleef het weliswaar onder zijn reusachtige puntentotaal van de voorbije 2 matchen: 142 tegen Golden State en 143 tegen Cleveland.

In de Western Conference is Dallas nu 4e, achter de LA Lakers, Denver en de LA Clippers. Houston, dat zijn 3e nederlaag op een rij leed, is terug te vinden op de 6e stek.