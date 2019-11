Anderlecht bindt Lokonga langer aan zich: "We geloven in zijn kwaliteiten"

Lokonga, een centrale middenvelder, had bij recordkampioen Anderlecht nog een contract tot het einde van volgend seizoen. Vandaag werd die verbintenis met de belofteninternational verlengd tot 2023.

Sportief directeur Michael Verschueren is blij met de overeenkomst. "Als club voelden we dat Sambi dankbaar en gelukkig is met de kansen die hij hier heeft gekregen. Ook tijdens zijn lange revalidatieperiode zijn we hem blijven ondersteunen, omdat we absoluut geloven in zijn kwaliteiten."

"Sinds zijn invalbeurt tegen Standard heeft hij zich gemanifesteerd tot een belangrijke schakel op ons middenveld. De contractverlenging is een goeie zaak voor beide partijen."

"Sambi is één van de grote talenten, die uit onze Youth Academy is doorgegroeid naar het eerste elftal. Hij kan zich hier nu verder ontwikkelen om dan een grote stap te zetten, zoals anderen hem hebben voorgedaan.”

Ook Lokonga is in de wolken met zijn nieuw contract. "Dit is mijn club sinds mijn 11e. Hier in het eerste elftal spelen, is een grote droom. Ik voel dit seizoen veel vertrouwen van de hele club. Nu moet ik me nog meer bewijzen."

Sinds zijn invalbeurt tegen Standard begin september speelde Lokonga bijna elke minuut. Tegen Club Brugge moest hij geschorst toekijken. Twee jaar geleden maakte hij zijn debuut in het A-elftal van Anderlecht. Vorig seizoen ging grotendeels de mist in door een zware knieblessure.