Extra Time over Mirallas en Benson: "Elke speler kan punten in krant kopen"

Antwerp heeft een van de grootste en best gestoffeerde kernen uit 1A, maar dat betekent ook dat heel wat spelers met naam en faam uit de boot vallen. Kevin Mirallas heeft moeite met zijn plaatsje in de kantlijn, wat bleek uit zijn weigering om tegen Gent in te vallen.

Filip Joos: "Ik denk dat Bölöni iets zei als: "Haast je eens" of "Heb je er wel zin in?" en dat Mirallas dat verkeerd heeft opgevat. Maar het is ook máár Mirallas. De Mirallas van dit seizoen is geen speler die..."

"Een Mbokani kan zich veel permitteren, maar hij doet de ploeg wel draaien en daarom mag hij dat. Een slimme trainer moet dit onderscheid maken."

Peter Vandenbempt: "Mirallas is echt de kwaadste niet, maar hij is gefrustreerd. Er wordt veel van hem verwacht, en hij wil graag weer naar de nationale ploeg. Al vond ik het logisch dat hij tegen Gent op de bank zat."

Arnar Vidarsson: "Het toont ook het niveau in België aan. Je moet godverdomme hard werken als je hier aan de bak wil komen."