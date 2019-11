Voor alles is er een eerste keer: PSV-aanvoerder vraagt uitleg over toss

Denzel Dumfries was geen klein beetje trots dat hij gisteren tegen Heerenveen de aanvoerdersband mocht dragen, voor het eerst in zijn loopbaan.

Alle begin is moeilijk, zo ondervond Dumfries, die wel niet te beroerd was om aan scheidsrechter Bas Nijhuis te vragen eerst het principe van de toss uit te leggen.

"Het is mijn eerste keer, he. Leg even uit", zei Dumfries tegen Nijhuis. Nijhuis: "O, wacht effe. (Terwijl hij zich tot de aanvoerder van Heerenveen wendt:) Het is de eerste keer dat hij de toss doet. Is echt de eerste keer, he?"

"Nou, let op. Het is zo: hij mag kiezen welke kant. Blauw of geel? Blauw. Zeker? JIj hebt geel. Dus nu... let op: nu komt het. Jij mag kiezen; wil je de bal of een kant?" Dumfries: "Kant." Nijhuis: "Weet je het zeker? Zet 'm op. Goed gedaan de eerste keer!"