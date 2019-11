Referee Department: "Niet alleen Vargas, maar ook Dennis verdiende rood"

Oostende moest na een halfuur al met zijn tienen voort tegen Club Brugge, nadat Ronaldo Vargas met zijn studs op de enkel van Deli was gaan staan. Terwijl de VAR hier goed ingreep, bleef ze op het einde van de match wel in gebreke. Voor een gelijkaardige tackle als Vargas ontsnapte Emmanuel Dennis aan een rode kaart. Hij kreeg slechts geel.

"Dennis speelde geen bal en maakte contact met de studs op het been, net onder de knie. Deze fout bracht de veiligheid van Hjulsager in gevaar. Het was onjuist van de VAR om niet in te grijpen na een foute beslissing van de scheidsrechter", klinkt het in het rapport van het Referee Department.