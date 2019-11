"De regels van Inter-coach Conte over seks zijn van de pot gerukt"

"Ik vind het om te beginnen al niet goed om regels op te leggen of mensen te beperken. Uit ervaring weten we dat mensen daar zich niet altijd aan houden, zeker niet als het met seks te maken heeft", zegt Lotte Vanwezemael.

"Enkele regels zijn ook nog eens van de pot gerukt. Het standje om onderaan te liggen bijvoorbeeld en het zo kort mogelijk te houden. Een vrijpartij duurt gemiddeld niet langer dan een kwartiertje. Daar zul je niet heel moe van worden."

"Ter illustratie: door een uur joggen verbrandt een mens zo'n 650 calorieën, seks komt daar niet bij in de buurt. Gemiddeld verbranden mannen 101 calorieën per 25 minuten, vrouwen 69."

"Bij het missionarisstandje verbrandt een man slechts 12 calorieën per uur. Dat is superweinig. Je verbrandt bij wijze van spreken meer door een kus te geven of in de zetel te liggen. Als je niet de hele Kamasutra afwerkt en een kramp of spierscheuring oploopt, maakt het weinig uit welk standje je probeert."