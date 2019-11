"Speeldag 16 typeert het toch wat foute format van 1B"

Trainerswissels zorgen voor de jus

Veel valt er over de tweede speeldag van de nieuwe periode eigenlijk niet te vertellen. De ploegen hielden elkaar bijna allemaal in evenwicht in de uitslag. Leuven is de enige ploeg die zich afgelopen weekend tot winnaar kon kronen, al had Igor Vetokele ook in Westerlo voor een gelijkspel kunnen zorgen. Het typeert eigenlijk toch het wat foute format van de reeks: in slechts 4 maanden tijd ontmoeten de teams elkaar nu al voor de 3e keer. Het zijn dus de trainerswissels die voor de jus moeten zorgen. OH Leuven, Union, Westerlo en Virton hebben elk hun eigen "style of play" geïmplementeerd: de staf kan verder werken op de details. Allevier de ploegen kunnen dat ook doen in een positieve sfeer: de ploeg draait, het is telkens in een positieve vibe toewerken naar het weekend en hopen dat de details en de efficiëntie die dag in hun voordeel uitpakken. Ook Roeselare vond zijn spelsysteem en tactiek en kan intussen al een aantal weken positief terug- en vooruitblikken. Toch zal de stress om de degradatiestrijd te ontlopen het hele seizoen blijven wegen.

Lommel strijdt met vernieuwd vertrouwen

Bij Lommel SK kan Peter Maes uitpakken met een straffe statistiek: 3 keer op rij de 0 op het bord houden - terwijl dat in de vorige 13 wedstrijden slechts 1 keer gelukt was - is in deze reeks gewoon knap. Al was er op Lokeren en ook tegen Beerschot het nodige geluk mee gemoeid, een voetbalcliché geeft terecht aan dat geluk altijd wordt afgedwongen. Lommel strijdt met vernieuwd vertrouwen en geeft ook onder ferme druk niet op. Ook dat is een essentiële kwaliteit van een team. Toch zal Lommel vooral offensief stappen moeten zetten wil het ook na de competitie in de top 6 eindigen. Door hun 8 op 12 maken de Limburgers de competitie wel spannender dan verwacht. Uit het trio Lokeren-Lommel-Roeselare zal slechts één club ontsnappen aan de

"best-of-five".

Het punt kan voor Lokeren cruciaal zijn

Bij Beerschot-Lokeren stonden ten opzichte van de eerdere confrontaties zowaar twee andere trainers langs de lijn: Hernan Losada bij de thuisploeg en Stijn Vreven deze keer bij de bezoekers. De vreugde die er bij spelers en staf van Sporting Lokeren vanaf spatten nadat Beridze in de extra tijd de 1-1 had aangetekend, was eerder dit seizoen nog niet te zien. Het punt kan voor de Waaslanders heel cruciaal zijn. Niet zozeer in cijfers, maar als mentaal referentiepunt: tot aan het gaatje blijven geloven in een goal, in puntenwinst. Heel Beerschot baalde natuurlijk ook terecht, want het had zijn thuiswedstrijd tegen Lokeren ook altijd verdiend te winnen. De Antwerpenaren kwamen eigenlijk op geen enkel moment in de problemen en creëerden vooral in de tweede helft meer dan genoeg om de wedstrijd met 2-0 helemaal over de streep te trekken. Maar sinds de winst in Leuven heeft Beerschot het vertrouwen en in die weken moet het de punten pakken. Uitkijken dus naar Union-Beerschot komende speeldag, waar erg interessante duels gepland staan.