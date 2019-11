Pijnlijke "Sieg Heil-uitschuiver" Van Basten tijdens racismeweek in Nederland

Net zoals op alle andere velden in Nederland stonden de spelers bij Ajax-Heracles letterlijk 1 minuut stil bij het racisme in het voetbal. Aanleiding hiervoor was het incident van een week geleden, waarbij Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer was van racistische geluiden vanuit het Den Bosch-vak.

Maar wat een sereen weekend had moeten zijn, dreigt nu overschaduwd te worden door de oprisping van Marco van Basten. Nadat Hans Kraay junior de Duitse Heracles-coach Frank Wormuth had geïnterviewd, prevelde de Fox-analist vanuit de studio (buiten beeld) de woorden "Sieg Heil", ofwel "Heil aan de overwinning", een leuze die onlosmakelijk is verbonden met het nazisme.

De uitspraken ontketenden een storm van verontwaardiging, ook al probeerde Van Basten de schade nog te beperken met excuses: "Ik heb iets gezegd dat door veel mensen is opgepikt. Het was niet mijn bedoeling om mensen te choqueren, waarvoor mijn excuses." Het Nederlandse voetbalicoon beweerde dat hij met zijn woorden een toespeling wou maken op het Duits van interviewer Hans Kraay junior.