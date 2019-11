Thomas De Gendt: "Ik wil ook kandidaat zijn voor olympische tijdrit"

Thomas De Gendt is samen met Tim Wellens op avonturentocht in Spanje en sprak daar met Chris Picavet. Daarin kwamen ook zijn doelen voor 2020 aan bod en De Gendt wil ook werk maken van de tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio.

"Ik denk dat Victor (Campenaerts) en Wout (van Aert) nog een streepje voor hebben, maar ik zou me toch graag als kandidaat naar voren schuiven. Ze mogen me vragen om me klaar te houden voor die olympische week. Ik denk dat als je 5 of 6 kandidaten hebt, dat iedereen wel scherp zal staan."

De Gendt ziet de Tour als ideale voorbereiding. "Ik heb heel mijn jaar ingepland om super te zijn in de Tour en de Olympische Spelen vallen een week later. Dat komt ideaal uit, want ik kan die superconditie een week doortrekken", zegt De Gendt. Remco Evenepoel is als enige Belgische wielrenner al zeker van een plaats in Tokio.