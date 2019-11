Tau en Samatta kunnen Afrikaans Voetballer van het Jaar worden

Samatta (Tanzania) en Tau (Zuid-Afrika) zijn de enige spelers uit de Jupiler Pro League, maar ook Victor Osimhen (Nigeria) is een oude bekende. Hij speelde begin dit jaar voor Charleroi en versierde daarna een transfer naar Lille, waar hij nu de pannen van het dak speelt in de Ligue 1.

De grote favorieten komen uit voor Liverpool. Sadio Mané (Senegal) en Mohamed Salah (Egypte) wonnen met hun club de Champions League en staan op dit moment autoritair aan de leiding in de Premier League. Vorig jaar won Salah de trofee. Op 7 januari weten we wie de opvolger van Salah is.