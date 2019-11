Het einde van een tijdperk nadert: Telenet verdwijnt eind 2020 van de veldritshirts

Telenet werd in 2009 hoofdsponsor van de veldritploeg van toenmalige toppers Bart Wellens en Zdenek Stybar. Na meer dan tien jaar sponsoring komt er eind volgend jaar een einde aan een tijdperk. De overeenkomst met Sven Nys Cycling Team, eigenaar van het veldritteam Telenet Baloise Lions, wordt niet verlengd.

“Telenet is al ruim 10 jaar lang sponsor van dit team, met tal van Belgische - en wereldtitels als sportieve hoogtepunten. Maar vanaf 2021 willen we een vernieuwende formule introduceren in de sponsoring voor ons team.", laat teamverantwoordelijke Nys weten in een persbericht.

"Daarin willen we onder meer de mediarechten van het team en de renners op een andere manier gaan benaderen en onze activiteiten met teampartners anders aanpakken. Een exclusief partnerschap met een telecom- en mediabedrijf als Telenet past daarom niet langer in onze strategie.”

Wat die andere aanpak precies inhoudt, wordt in de zomer van 2020 uit de doeken gedaan. Telenet Baloise Lions is het team van onder meer Belgisch kampioen Toon Aerts en de Nederlander Lars van der Haar.