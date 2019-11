Vreven na debuutmatch: "Lokeren is niet dood, maar springlevend"

"Anderhalf uur geleden was Lokeren nog dood", zegt Stijn Vreven na de match voor de microfoon van Proximus. "Nu heb ik een ploeg gezien die springlevend is."

"Dit voelt aan als een overwinning, als je in de extra tijd dankzij een wereldgoal nog een punt kunt pakken. De spelers vierden die goal met de wisselspelers en de staf. Dat bewijst dat we echt wel een team zijn."

"Toch gaan we geen hosanna kraaien. Ten eerste omdat we niet gewonnen hebben en ten tweede omdat er nog heel veel slechte dingen waren. Tactisch moet het nog een stuk beter worden en ook aan de bal is het nog niet goed. Maar ik zag een team dat nog wil en dat kwaliteiten heeft. We zijn nog nergens, maar kunnen toch weer naar boven kijken."