"Gaf wel een kick om in eerste ronde al opnieuw vooraan te zitten"

"Dit heb ik nog nooit gezien", zei co-commentator Paul Herygers tijdens de live-uitzending van de Duinencross. Mathieu van der Poel was net voor het einde van de eerste ronde opnieuw komen aansluiten bij leider Laurens Sweeck. Niets nieuws, ware het niet dat Van der Poel door een valpartij in de eerste bocht was opgehouden en ongeveer als laatste aan een inhaalrace moest beginnen.

"Ik vond het zelf redelijk raar", zei Van der Poel na de cross. "Ik heb wel heel goed gelopen in de eerste ronde, zeker op die lange duin heb ik een aantal renners ingehaald. Daarna ben ik in één trek naar voor gereden en zat ik aan het einde van de eerste ronde al vooraan. Dat gaf wel een kick natuurlijk."

Van paniek was geen enkel moment sprake bij de wereldkampioen. "Dat is kalmte en vertrouwen die ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Als ik niet rem, lig ik ook bij die valpartij. Ik snap niet goed wat sommige renners daar van plan waren. Ik denk dat het af en toe beter is om niet zo te wringen."

Eens de wereldkampioen vooraan aansloot, was het enkel nog genieten. "Vandaag was het een heel goede wedstrijd, die zeker aanleunt bij de beste wedstrijden van vorig jaar. Vandaag had ik een heel goede dag."

"Koksijde is sowieso een lastige omloop om alleen op kop te rijden omdat je dan zelf de sporen moet trekken. En van achter naar voor rijden, doe je ook niet als je niet goed bent. Ik geeft eerlijk toe dat ik heel goed was vandaag. Ik heb een uur lang genoten en hoop dat het publiek dat ook heeft gedaan. Koksijde is een van mijn favoriete omlopen."

"Of ik de beste veldrijder allertijden ben? Oei, komen we opnieuw bij die conversatie? Dat laat ik in het midden. Ik doe het gewoon heel graag en ik denk dat ik een mooie reeks heb neergezet."