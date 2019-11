Heemeryck geeft na pech op in eerste volledige Ironman, Van Lierde is 6e

Pieter Heemeryck had zijn zinnen gezet op het podium in Cozumel (Mexico), omdat hij dan meteen zeker was van een startbewijs voor de Ironman van Hawaï volgend jaar. En het zag er ook goed uit voor onze landgenoot, want hij kwam als eerste uit het water.

Ook bij het fietsen kon Heemeryck goed mee met de kopgroep, maar na 130 kilometer fietsen had hij pech. Hij moest enkele keren stoppen door problemen met zijn versnellingsapparaat. Hij begon nog wel als vierde aan de afsluitend marathon, maar hij was door zijn beste krachten heen en begon ook zijn heup op te spelen.

Halfweg de marathon gaf Heemeryck op. "Ik had heel hard gehoopt om te finishen bij mijn debuut op de volledige afstand. 2019 was een fantastisch jaar, maar het einde was niet wat ik wou. Er komen nog twee kansen om me te plaatsen voor Hawaï."

Frederik Van Lierde was in Cozumel op zoek naar zijn tiende zege in een Ironman. In de marathon liep hij even in tweede positie, maar na een moeilijk moment moest hij heel wat plaatsen prijsgeven en eindigde hij als zesde. De zege in Mexico was voor Tyler Butterfield uit Bermuda.