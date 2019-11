België moet voorbij Hongarije om opnieuw finaleweek Daviscup te halen

België was dankzij de goeie resultaten van de voorbije jaren reekshoofd bij de loting. Hierdoor kon het kleppers als Australië, Kroatië of de VS vermijden. De 4 halvefinalisten van dit jaar (Canada, Spanje, Rusland en Groot-Brittannië) kregen een vrijgeleide voor de Finals van 2020, voor Servië en Frankrijk waren 2 wildcards weggelegd.

De loting koppelde België uiteindelijk aan Hongarije, dat met Marton Fucsovics slechts 1 speler in de top 100 heeft. Hongarije heeft wel het voordeel van thuis te mogen spelen en dus ook de ondergrond te mogen kiezen. In 2018 stonden België en Hongarije nog tegenover elkaar in Luik. Het werd toen 3-2.