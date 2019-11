Stoffel Vandoorne: "Twee podia is beter dan verhoopt bij debuut"

"Eerste races en meteen twee keer op het podium, dat is een ongelooflijke prestatie van het team", zegt Stoffel Vandoorne. "We hebben als nieuw team een druk programma gehad om alles klaar te krijgen voor het seizoen en dat was niet altijd gemakkelijk. Dus starten met podiumplaatsen is echt fantastisch."

Vandoorne staat na de eerste twee races op de tweede plaats in de stand. "Als je bedenkt dat dit het eerste raceweekend was voor het team, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn met de puntenoogst. Dit is de ideale start van het seizoen."

Vandoorne wil niet op zijn lauweren rusten. "We hebben nog veel progressiemarge, er zijn nog zo veel dingen die beter kunnen, maar deze resultaten, deze twee podia zijn beter dan verhoopt voor het debuut van het team."