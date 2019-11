Red Lions treffen Nederland en Duitsland in olympische groepsfase

De groepen op de Olympische Spelen worden samengesteld op basis van de wereldranglijst. Als tweede op die ranking, amper 2 puntjes achter Australië, kregen de Red Lions Nederland (WR-3), Duitsland (WR-6) en Groot-Brittannië (WR-7) als zwaarste kleppers in hun groep. Canada (WR-10) en Zuid-Afrika (WR-15) maken de groep volledig.

De eerste vier teams van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales. De Red Lions werden vorige zomer Europees kampioen in eigen land in Antwerpen. Vorig jaar veroverden de Belgische hockeymannen in het Indische Bhubaneswar WK-goud. Drie jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro verloren de Belgen de finale van Argentinië.