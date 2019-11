Rafael Nadal loodst Spanje naar finale van de Daviscup tegen Canada

Groot-Brittannië deed het net als in de kwartfinales zonder Andy Murray, die zelf ook niet tevreden was over zijn vormpeil. Dat deerde de Britten aanvankelijk niet. Kyle Edmund bleef foutloos in deze Daviscup en versloeg Feliciano Lopez in twee sets.

Rafael Nadal stond dus met zijn rug tegen de muur tegen Daniel Evans en de arme Brit zal het geweten hebben. Nadal is een man met een missie in Madrid en maakte brandhout van Evans. Hij gunde de Brit amper 4 spelletjes: 6-4, 6-0.

Het ticket voor de finale stond nog op het spel in het dubbelspel en dat werd een nagelbijter. De spanning was te snijden: Spanje won set 1 in een tiebreak en ook in de tweede set kwam het tot een tiebreak. Daarin kreeg Groot-Brittannië 4 setpunten, maar telkens sleepte Nadal Spanje erdoor. Bij 9-8 in de tiebreak maakte Lopez het af.