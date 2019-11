Mourinho is gelukkig: "Mijn natuurlijke habitat is langs de zijlijn"

Mourinho gaf wel toe dat de 2 tegengoals hem dwarszaten. Tottenham kon nog maar 1 clean sheet houden in de competitie. "Ik was echt blij voor we die 2 goals binnenkregen. We speelden goed en ik zag zaken die we ingeoefend hadden op training." (lees voort onder de tweet)

"In de tv-studio's vroeg ik me altijd af: "Wat doe ik hier?""

Mourinho mocht zich weer coach noemen 11 maanden na zijn ontslag bij Manchester United. "Of ik heel emotioneel was voor de match? Neen. Nerveus wel, maar daar houd ik van. Als de zaken in jouw voordeel uitdraaien is winnen het mooiste van alle gevoelens."

Zijn sabbatperiode bracht hij door als analist op tv, maar dat was voor hem bijna een marteling. "Toen ik me in de studio bevond voor een match, vroeg ik me altijd af: "Maar wat doe ik hier?" Het was de vreemdste gewaarwording. Mijn natuurlijke habitat bevindt zich langs de zijlijn."

Sinds hij in januari 2002 bij Porto aankwam, verloor de 56-jarige Portugees nooit een eerste match. "Deze overwinning is belangrijk voor de spelers die al sinds januari naar een uitsucces hongerden. Tien maanden zonder muziek in de bezoekende kleedkamer, zonder glimlach, zonder vreugde... Maar ze hebben er vandaag voor gezorgd. Ik ben heel tevreden over hen en voor hen."

Voor de 2 tegengoals had hij ook een uitleg: "Mijn spelers beleefden een erg moeilijke week. Ze kwamen terug van hun nationale ploeg, sommigen hebben gereisd, er was de trainerswissel. Plots staat er een nieuwe jongen met nieuwe trainingen, nieuwe ideeën."

Mourinho zegt dat hij nog veel werk heeft, onder meer om het team defensief te versterken. "Maar een zege is iets dat je moet koesteren. Het is lastig om matchen te winnen. Je moet daar hard voor werken. Ik houd ervan de jongens gelukkig te zien."