Joachim Gérard haalt halve finales op de Masters rolstoeltennis

Joachim Gérard won vorig jaar, net als in 2015 en 2016, de Masters in het rolstoeltennis. Deze week verdedigt hij zijn titel. Met een zege in zijn derde groepswedstrijd haalde onze landgenoot de halve finales. Hij versloeg de Brit Gordon Reid in 3 sets: 3-6, 6-0, 6-1.

Gérard, de nummer vier van de wereld, was de groepsfase begonnen met een zege tegen de Fransman Nicolas Peifer, waarna een verliespartij tegen de Japanner Shingo Kunieda volgde. Kunieda versloeg in het andere pouleduel zaterdag Peifer, waardoor hij als groepswinnaar - samen met Gérard - naar de halve finales mag.

In de halve finales treft Gérard de Argentijn Gustavo Fernandez, nummer één van de wereld en winnaar van de andere poule.