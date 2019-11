Vroege exit voor Van Tichelt en Casse op de grand slam van Osaka

Roxane Taeymans (IJF-28 in de -70 kg) moest in haar eerste kamp tegen het Duitse toptalent Giovanna Scoccimarro (IJF-16) al na 1 minuut een waza-ari incasseren. Een minuut later scoorde de Duitse juniorenwereldkampioene van 2017 de winnende ippon.

Scoccimarro won eerder dit jaar al goud op de Grand Prix van Montreal (5/7), zilver op de Grand Slam van Brasilia (7/10) en brons op de Grand Prix van Hohhot (25/5).

Dirk Van Tichelt (IJF-54 in de -73 kg) kon zijn eerste duel tegen de Filipijn Keisei Nakano (IJF-82) op strafpunten in zijn voordeel beslechten, maar in zijn volgende kamp tegen de Mongool Odbayar Ganbaatar (IJF-15) kreeg hij na 3 minuten in de Golden Score het fatale 3e strafpunt achter zijn naam.

Matthias Casse (-81 kg) kwam onverwacht niet in actie in Japan. Hij was als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar zijn naam kwam bij het begin van de tweede wedstrijddag niet meer voor op de tabellen.