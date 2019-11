Ferrari: "Plooien zijn gladgestreken tussen Vettel en Leclerc"

De rivaliteit tussen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en jong talent Charles Leclerc bouwde al het hele seizoen op naar een hoogtepunt. In Italië was Vettel nog kwaad omdat de Monegask dwars lag in de kwalificaties. In Rusland negeerde de Duitser dan weer de teamafspraken door zijn jonge ploegmaat niet voor te laten.

In Brazilië liep het uiteindelijk uit de hand. Vettel en Leclerc, die om de vierde plek streden, elimineerden elkaar met een botsing. "Hoe goed de coureurs ook zijn, ze mogen niet vergeten dat ze voor Ferrari rijden. Het draait om het team", was CEO John Elkann razend.

Maar ondertussen zijn "de plooien weer gladgestreken", zegt een woordvoerster. "Sinds zondag heeft teambaas Mattia Binotto dagelijks met beide coureurs gesproken, maar dat is niet anders dan anders. Alles is weer in orde en we richten ons nu op de Grand Prix van Abu Dhabi".

Op het circuit van Yas Marina wordt het F1-klassement in een definitieve plooi gelegd. Vettel moet nog 19 punten goedmaken om boven Leclerc te eindigen in de WK-stand.