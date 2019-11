Dessers: "Bij volgend racistisch incident moet ik van het veld stappen"

Sporza belde met Cyriel Dessers, landgenoot in vorm bij Heracles Almelo, over de opmerkelijke actie. “Het is mooi dat we allemaal een statement kunnen maken en aandacht vragen voor dit probleem", steekt Dessers van wal. "Ik merk dat die actie wereldwijd opgepikt wordt, dus in dat opzicht is het al geslaagd.”

Dit weekend rolt de bal in de Eredivisie en de Eerste Divisie pas 1 minuut na het fluitsignaal van de scheidsrechter. Met die actie reageert het Nederlands voetbal op het racistische incident van vorig weekend in de tweedeklassewedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior .

Eredivisie en Oranje reageren tegen racisme in het voetbal

Racisme is de laatste maanden helaas steeds meer een thema in het voetbal. Ook Nederland werd vorige week opgeschrikt door een incident. Excelsior-speler Mendes werd racistisch bejegend door enkele supporters in de Den Bosch-aanhang.

Nu volgt dus een actie op alle velden in de Eredivisie. Hoe zijn de reacties in Nederland? “Veelal zijn de reacties positief, maar er zijn ook mensen die vinden dat er zwaarder opgetreden moet worden. Sommigen zeggen dat een symbolische actie als deze niet veel uithaalt. Maar het onderzoek loopt nog, dus zullen er waarschijnlijk nog wel extra dingen bijkomen.”

"De UEFA en de FIFA laten na om op te treden tegen racisme in Italië of Oekraïne"

Van een racistisch voorval in Italië kijken we de laatste tijd helaas niet meer verbaasd op, maar dit seizoen werden we ook in de Lage Landen sporadisch geconfronteerd met een incident. “Maar ik denk wel dat we het in België en Nederland goed doen”, vindt Dessers.

“Kijk bijvoorbeeld hoe KV Mechelen enkele weken geleden het voorval in de wedstrijd tegen Charleroi aanpakte. Als ik dat vergelijk met wat we zien in Italië en Oekraïne… Als die nationale bonden niets willen doen, dan moet de UEFA of de FIFA optreden. En dat laten ze voorlopig na.”