Triomf voor Flamengo in Copa Libertadores na waanzinnige slotfase

River Plate leek in het met 80.000 toeschouwers gevulde imposante Estadio Monumental in Lima, de hoofdstad van Peru, lang op weg naar een triomf. De Colombiaan Rafael Borré had River Plate met een knap schot op voorsprong gebracht.

Maar in een dolle slotfase kantelde de wedstrijd nog helemaal. Gabriel Barbosa tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen in de 89e minuut en een minuut later velde hij het pijnlijke vonnis voor titelverdediger River Plate met een hard schot: 2-1.

Barbosa, uitgeleend door Inter aan Flamengo, was door het dolle heen, vierde te uitbundig en werd zo nog uitgesloten. Het is pas de tweede keer dat Flamengo de Copa Libertadores wint. Het mag zo in december meedoen aan het WK voor clubs in Qatar. Bij River Plate speelde Matias Suarez (ex-Anderlecht) de hele wedstrijd.