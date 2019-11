Op het WK jiujitsu (een Japanse zelfverdedigingskunst) in Abu Dhabi hebben de broers Ian (21) en Ryan (18) Lodens zich voor het 2e jaar op rij tot wereldkampioen gekroond in de duocategorie. Vorig jaar namen de broers voor het eerst deel aan het WK voor senioren, na eerdere wereldtitels in de jeugdreeksen. Toen gingen ze meteen met het goud naar huis. Dit jaar hebben ze die wereldtitel dus kunnen verlengen.