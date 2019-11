Zidane tilt niet zwaar aan vlag-incident met Bale: "Ik reken weer op hem"

Gareth Bale veroverde met zijn Wales alweer een EK-ticket en kan alweer onze Rode Duivels treffen in de poulefase. Maar opvallender: het voorval na de overwinning, waar Bale met een provocerende vlag poseerde. "Wales. Golf. Madrid. In die volgorde", was te zien op de vlag.

Het huwelijk tussen de Welshman en de Madrileense grootmach was al geruime tijd verwaterd. Bale mocht in de transfermercato vertrekken, maar een transfer kwam er nooit. Bale werd weer in de armen gesloten en was enkele keren belangrijk voor zijn team. Ook nu is Real-coach Zidane mild.

"Ik denk dat Bale een beslissende speler kan zijn voor het team. Als hij fit is, dan is hij vaak heel belangrijk. Ik reken ook op hem, maar dat is niets nieuws", aldus Zidane. "We moeten ons focussen op het spel, zowel ik als mijn spelers."

"Ik ben alleen geïnteresseerd in sportieve prestaties, niet wat er daarrond gebeurt ", gaat Zidane het vlag-incident(je) uit de weg. Meteen goed voor het einde van de nieuwe serie rond Bale en Real Madrid?