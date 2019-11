Titelverdediger Gérard verliest zijn 2e groepsmatch op de Masters

Gérard won de Masters al drie keer (2015, 2016, 2018) en in Orlando begon hij ook goed aan zijn jacht op een vierde titel met winst in zijn openingsmatch. Maar in de tweede groepsmatch liet de Belgische nummer 4 van de werekd dus wel een steekje vallen.

De Japanner Shingo Kunieda, het tweede reekshoofd, was te sterk. In het derde groepsduel wacht voor Gérard nog een ontmoeting met de Brit Gordon Reid, het zevende reekshoofd.

In het dubbel won Gérard, aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson, wel voor de tweede keer op een rij. Ook Jef Vandorpe, met de Nederlander Ruben Spaargaren, won zijn tweede match op het dubbeltoernooi. Ze hadden eerder verloren van de Nederlanders Tom Egberink en Maikel Scheffers.