Pro League in nieuwe campagne: "Gebrek aan respect brengt voetbal ernstige schade toe"

De Pro League heeft vandaag zijn "Respect"-campagne gelanceerd. Daarin roept de vereniging van Belgische profclubs de supporters op om respect te tonen in het stadion. In het campagnefilmpje worden oerwoudgeluiden, bengaals vuur en het gooien van bekers veroordeeld. "Want een gebrek aan respect brengt het voetbal ernstige schade toe."