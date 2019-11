Nr.5 Sheffield United, dé verrassing in Engeland: "A workman's club"

A workman’s club

Speeldag 13 in de Premier League begint vandaag. De topaffiche op zondag is Manchester City - Chelsea, maar er is nog een affiche waar naar uitgekeken wordt in het noorden van Engeland. Zo'n 60 kilometer oostwaarts van Manchester moet United aan de slag tegen dé verrassing van het seizoensbegin: Sheffield United.

Waar ligt de basis van dat succes? Een blik op de kern zegt genoeg. Sheffield leeft niet van supervedettes. "De kans is groot dat je uit de basiself niemand kent. De

bekendste naam is verdediger Phil Jagielka (foto), en die zit op de bank", vertelt Bert Sterckx. "De kern bestaat vooral uit spelers die vorig seizoen de promotie bewerkstelligden en zelfs nog een handvol die erbij waren in derde klasse."

"Fleck, O Connell en Basham spelen ook nu veel mee op het hoogste niveau, publiekslieveling Billy Sharp is vooral nog supersub. Ook bij de nieuwkomers zijn geen grote vedetten of routiniers in de Premier League. Sheffield moet het vooral hebben van nooit-aflatende inzet."

"Ze zijn meesters in - zeker thuis - hoog druk zetten op de tegenstander en kunnen dat ook bijzonder lang volhouden. Dat tekent hun vechtersmentaliteit. Chelsea uit was een goed voorbeeld: 2-0 achter en in slotminuten toch nog een gelijkmaker uit de brand slepen. Tottenham uit idem: achterkomen, gelijkmaker afgekeurd voor 0,003 millimeter buitenspel en dan vlak nadien toch nog gelijkmaken."

De mentaliteit, organisatie, tactische discipline en de teamgeest zijn onberispelijk. En dat is ook nodig met amper Premier League-ervaring én met een ploeg waar het naast het terrein even onrustig was, door een overnameverhaal dat voor de rechtbank werd beslecht. Prins Abdullah (die ook investeerde in Beerschot) heeft de club nu volledig in handen. Hij pompte de laatste jaren geld in de club, maar zijn sterkte is dat hij de ziel van Shef Utd bewaart: a workman’s club."