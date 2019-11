Porto zet 125 miljoen euro op hoofd van 17-jarig toptalent Fabio Silva

Het gaat snel voor Fabio Silva. Hij won vorig jaar met Porto de Youth League. Toen had hij in zijn contract een vertrekbepaling van 25 miljoen euro staan.

Sindsdien werd hij evenwel achtereenvolgens de jongste speler die ooit voor Porto speelde in zowel de nationale competitie als in Europees verband. En hij werd de jongste doelpuntenmaker in een officiële ontmoeting voor de club.

Vandaag kwam er dus een clausule in zijn contract, waarvan de duur evenwel behouden bleef tot 2022. Het absolute transferrecord in Portugal werd vorige zomer gebroken door Joao Felix, die voor 126 miljoen euro Benfica ruilde voor Atletico Madrid. Zijn opstapclausule was 120 miljoen euro.