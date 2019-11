Mayweather (42) keert nog eens terug: "Zal wereld spectaculair evenement geven"

De laatste officiële kamp van Mayweather was de beruchte confrontatie met MMA-vechter Conor McGregor in 2017. Mayweather won die en ging met zo'n 250 miljoen euro extra op zak met pensioen. Tot nu. Want de Amerikaan zou in 2020 opnieuw in de ring stappen.

"Ik kom terug uit pensioen in 2020", liet hij weten op Instagram. Hij zal voor zijn comeback samenwerken met Dana White, de Amerikaanse zakenman en voorzitter van de UFC, Ultimate Fighting Championship. De twee woonden gisterenavond samen een basketbalwedstrijd bij.

White was ook betrokken bij het gevecht tegen McGregor. "We werken nu opnieuw samen om de wereld een spectaculair event te bezorgen." Wat we precies moeten verwachten van de comeback, is niet duidelijk.