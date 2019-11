KV Mechelen zoekt team voor nieuwe League of Legends-competitie

Regionale kweekvijver aan talent

Naast deze competitie in België krijgt ook Nederland een dergelijk format. "Het is namelijk de bedoeling van Riot Games om stabiele, regionale competities op poten te zetten die zo een broeihaard worden aan talent", zegt Sysmans.

Hoe kunnen teams meedingen naar een plek in deze Belgian League? "Organisaties kunnen nu een open applicatie invullen waarin ze aantonen dat ze een stabiele structuur hebben die zich richt op LoL", licht Davy Sysmans van organisator 4Entertainment toe. "Eens we alle inschrijvingen ontvangen hebben, kijken wij samen met spelontwikkelaar Riot Games wie de 6 sterkste dossiers heeft."

Volgend kalenderjaar zal er in België een nagelnieuwe competitie op poten gezet worden voor teams die zich richten op het spel League of Legends (LoL). In totaal mogen 6 teams deelnemen aan de competitie die uit twee helften, de Spring en de Summer Split , zal bestaan. De 4 teams die na de 2 splits de meeste punten hebben behaald, spelen op het einde van het jaar de Country Finals.

Mechelen volgt het voorbeeld van Schalke 04

Wie openlijk interesse heeft om mee te dingen naar een plekje in deze Belgian League, is voetbalclub KV Mechelen. Zij stuurden een tweet de wereld in waar spelers of teams zich kandidaat mogen stellen om Mechelen te vertegenwoordigen.

Bij Mechelen zullen ze dit jaar mee doen aan de ePro League, de Belgische FIFA-competitie, maar de club wil het esportsverhaal breder trekken. "We hebben een gaming departement opgericht en zeiden meteen om ons esportsverhaal verder open te trekken dan alleen maar FIFA", licht Geoffrey Vanherck, marketing coördinator bij KVM, toe. "Hoe breder we kijken, hoe meer we ons merk in de verf zetten. En zo houden we ook op een extra manier contact met onze fanbase, waar ook genoeg gamers inzitten."

Mechelen volgt met deze intenties het voorbeeld van Schalke 04, dat al jaren in de LEC speelt en dus een succesvol LoL-team heeft. In België zorgen ze voor een primeur. "We hopen dat andere voetbalteams in België ons idee volgen. Wij geloven alvast in het potentieel van esports", aldus Vanherck. Naar verluidt zou er sprake zijn van een andere eersteklasser die eveneens interesse heeft om mee in het LoL-project te stappen.

Bij 4Entertainment zijn ze in hun nopjes met de kandidatuur van Mechelen. "Dat een ploeg als KV Mechelen, met een enorme fanbase, meedingt naar een plek in de Belgian League, kan er op die manier voor zorgen dat de scene in België blijft groeien", stelt Sysmans.