Erbij zijn op EURO 2020 om België aan te moedigen? Dit moet u doen

Wie al deze stappen voor 25 november doet, zal voorrang krijgen op het verkrijgen van tickets. Die priority verliest u als er pas na de 25e geregistreerd wordt. Let wel op: indien de vraag naar tickets het aanbod overstijgt, zal de supportersvereniging voorrang geven aan de meest trouwe leden (fans die sinds de opstart in 2012 de meeste loyaliteitspunten hebben verzameld, red.).

Meer toeschouwers mogelijk in Sint-Petersburg

De tickets voor de Belgische supportersvakken zullen vanaf 4 december tot en met 18 december verkocht worden. Voor de wedstrijden van de Belgen in de groepsfase zullen er telkens tussen de 5.000 en de 12.000 tickets voorzien worden, afhankelijk van de capaciteit van het stadion.

De Rode Duivels zijn nu al zeker dat ze tijdens de groepsfase van EURO 2020 moeten voetballen in Sint-Petersburg en Kopenhagen. De Zenit Arena in Rusland kan 68.000 toeschouwers herbergen, in het Parken Stadion in Kopenhagen kunnen er 38.000 mensen binnen.

Tickets voor de groepsfase en de 1/8e finales in Sint-Petersburg en Kopenhagen variëren tussen de 50 en 185 euro. In de volgende rondes lopen de ticketprijzen dan weer op.