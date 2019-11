Broer van Laurens De Plus wordt prof bij Wanty-Gobert

Jasper De Plus komt over van Home Solutions-Soenens, Evans van SEG Racing Academy. De plus junior is een tijdritspecialist. In zijn laatste jaar bij de beloften won hij de befaamde Chrono des Nations in Frankrijk. Hij graaide ook zilver mee op het BK tijdrijden achter Brent Van Moer, die in 2020 prof wordt bij Lotto-Soudal. In de Ronde van Oost-Vlaanderen eindigde De Plus 2e in de tijdrit én in de stand.

Alexander Evans is een klimmer. In zijn eerste seizoen in Europa toonde hij dat hij uit de voeten kan in de Alpen en de Pyreneeën. Met de Australische nationale ploeg won Evans de koninginnenrit in de Ronde van de Toekomst met aankomst op Meribel. In de Ronde van de Elzas eindigde hij tweede op La Planche des Belles Filles. Als voormalig triatleet schakelde hij amper 1,5 jaar geleden over naar de fiets.