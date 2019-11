Brian Holm: "Niemand zal Gilbert kunnen vervangen, hij was de alfawolf"

Holm: "Gilbert vervangen? Dat kan niemand"

"Een leider gaat niet enkel voor de winst, maar motiveert ook de jongeren. Michael Morkov kan dat, maar hij zal nooit zoals Gilbert zijn. We hebben nieuwe leiders nodig in het team. Maar om Gilbert echt te vervangen? Dat kan niemand. Hij was de alfawolf."

De rol van Gilbert in het team was niet te onderschatten volgens Holm. Met onder meer jong geweld als Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen en James Knox ging de rol van Gilbert veel verder dan enkel wedstrijden winnen. Een leidersfiguur als Gilbert zal dus zeker gemist worden bij Deceuninck-Quick Step.

"Of we 2019 nog eens kunnen herhalen? Een goede vraag", vertelt Holm bij VeloNews. "Het was wel een uitzonderlijk jaar, met Phil die Parijs-Roubaix won."

Holm, die al sinds 2012 bij Deceuninck-Quick Step actief is, liet weten dat hij een stapje terug zal zetten in 2020 wat betreft zijn takenpakket, maar sowieso in het team zal blijven.

"Bennett kan zelfs de Ronde van Vlaanderen winnen"

Nog een moeilijk vervangbare pion: Elia Viviani. De Italiaan mocht in 2019 11 keer de handen in de lucht steken, maar trekt naar het Franse Cofidis. Met Jakobsen en Hodeg staan de spurtbommen al te popelen bij Deceuninck-Quick Step, maar het lijkt erop dat de aalvlugge Ier Sam Bennett ook opweg is naar de blauwe brigade. Enkel de handtekening ontbreekt nog.

"Met Bennett zal het nog interessant worden", vertelt Holm. "Hij kan over kleine klimmetjes. Het zal de eerste keer in verschillende jaren worden dat we met een sprinter zullen samenwerken die geen 4 à 5 renners nodig heeft om hem bij te staan. Hij kan Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem winnen."

Of Bennett ook voor the Wolfpack zal zegevieren, is nog niet officieel, al laat Holm wel verstaan dat het slechts een kwestie van tijd is voor de Ier zijn krabbel zet. Het volledige interview met Holm kan je hier lezen.