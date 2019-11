Wales of Finland wordt 3e rivaal voor Duivels, die 2 matchen in Rusland spelen

Op 30 november wordt in Boekarest geloot voor de poules van Euro 2020, maar de Belgen zullen daar niet veel meer te weten kunnen komen. De enige de vraag die nog rest: "Wordt het Wales of Finland?".

De andere landen die in pot 4 zitten, komen nog uit de play-offs van de Nations League. Maar met nog 4 gastlanden die zich zo hopen te kwalificeren wil de UEFA niet dat de winnaar van een van die play-offs in de groep met België komt. Want daar zitten met Denemarken en Rusland al twee gastlanden in. Zo blijven dus enkel Finland en Wales, de twee landen die al gekwalificeerd zijn, nog over.

Na vandaag weten de Duivels ook dat ze enkel hun match tegen Denemarken in Denemarken zullen spelen. De match tegen Rusland en die tegen Wales of Finland spelen ze in Sint-Petersburg. Er werd vandaag immers geloot om te kijken in welk stadion Denemarken-Rusland gespeeld zou worden. Denemarken trok aan het langste eind en zal dus Rusland ontvangen in Kopenhagen. De derde groepswedstrijd in Sint-Petersburg wordt er daardoor een van de Rode Duivels.